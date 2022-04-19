Медведев: Наемники заплатят сполна. Если останутся в живых

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 19 апреля заявил, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине и не сдадутся войскам РФ, сполна ответят за свои поступки, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых»

Дмитрий Медведев обратил внимание, что наемники – «никакие не добровольцы»: они не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции».

Также замглавы Совбеза сообщил, что данные разведки говорят о тысячах наемников на Украине.

«Приглашая их, Киев семимильным шагами идет к оглушительному фиаско. Не желая учиться на чужих ошибках, там все же решили прибегнуть к помощи современных ландскнехтов. Данные разведки позволяют говорить о тысячах наемников, стекшихся на Украину со всех уголков земного шара», – написал своем Telegram-канале Дмитрий Медведев.

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что чрезмерная ставка на «вооруженных чужаков» в истории часто приводила к утрате государствами своей самостоятельности и последующей гибели этих государственных образований, «ведь иноземцы с оружием в руках запросто возводили на трон любых ставленников, а не только тех, кто их пригласил».

Москва, Иван Бабурин

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