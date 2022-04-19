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NewDayNews.ru

Вторник, 19 апреля 2022, 23:53 мск

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Минобороны РФ призвало Киев отдать приказ сдаться боевикам на заводе «Азовсталь»

Межведомственный координационный штаб (МКШ) РФ по гуманитарному реагированию вечером во вторник, 19 апреля, выступил с заявлением, призванным к немедленному опубликованию и доведению до ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций, дипломатических представительств всех иностранных государств по всем имеющимся каналам связи и информационным ресурсам.

В заявлении МКШ РФ еще раз призывал официальные власти Киева «проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам.

Несмотря на прогнозируемый категоричный и одновременно циничный запрет киевских властей сложить оружие, призываем командиров украинских подразделений, а также самих военнослужащих принять такое решение для сохранения собственных жизней.

В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие, призываем киевские власти оказать влияние на боевиков в гарантированном соблюдении «режима тишины» для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории «Азовстали».

«Руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех, без исключения, мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении», – говорится в заявлении минобороны России.

Также российские военные сообщили, что 19 апреля с 14:00 (мск) «вооруженные силы Российской Федерации в очередной раз открывали гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе для вывода украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований, готовых добровольно сложить оружие, а также для эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям украинской стороны, якобы там находятся. По состоянию на 22:00 (мск) 19 апреля 2022 г. указанным коридором никто не воспользовался».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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