Байден назвал причины инфляции в США

Президент США Джо Байден во вторник, 19 апреля, входе своего выступления заявил, что причин у инфляции в стране две и российский президент Путин в этом перечне не на первом месте, – сообщает РИА Новости.

«Давайте скажем предельно ясно о том, почему у нас такие высокие цены сейчас. Причины две: первой был коронавирус. Вторая большая причина инфляции – Владимир Путин. Когда мы увидели последнюю статистику, оказалось, что в прошлом месяце 70% роста инфляции были последствиями роста цен Путина. Я делаю все возможное, чтобы цены упали»

Также, по словам президента США, ситуация вокруг Украины привела к росту цен на топливо и продовольствие по всему миру.

Вашингтон, Иван Бабурин

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