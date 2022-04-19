Украинские боевики использовали автомобили ОБСЕ

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности организации во вторник, 19 апреля, заявил, что украинские боевики использовали восемь автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, при этом сама организация молчала об этом факте до последнего, – сообщает РИА Новости.

Полянский на заседании Совбеза ООН сказал: «Говорю об использовании вооруженными формированиями Украины бронированных автомобилей миссии ОБСЕ. По информации СМИ, в конце февраля боевики «Азова»* явились в офис СММ в Мариуполе с требованиями передать ключи от машин миссии. Получив отказ, они угрожали расстрелять ее сотрудников. В итоге боевики завладели восемью автомобилями с маркировкой ОБСЕ, в том числе бронированными».

По словам российского дипломата, один из таких автомобилей был позднее обнаружен в пяти километрах от офиса СММ в районе Киевского рынка Мариуполя. На нем были следы использования в боевых действиях.

«Ни один их этих автомобилей не был возвращен ОБСЕ. Аналогичные угрозы поступали и в адрес сотрудников в Северодонецке в конце февраля и в начале марта. Руководство ОБСЕ было осведомлено о проблеме, однако предпочло замалчивать данный факт до последнего», – заявил Полянский и добавил, что «подобные разоблачения подрывают веру в любые международные организации, в числе чиновников которых доминируют западные страны».

«Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПТУР и ПЗРК, а попутно еще и устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат» -сказал в завершении своего выступления Дмитрий Полянский.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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