Киев получил от США и их союзников истребители и запчасти

Официальный представитель Пентагона США Джон Кирби во время трансляции брифинга на YouTube-канале PBS News во вторник, 19 апреля, заявил, что к настоящему времени Украина получила от союзников истребители, а также запчасти для самолетов, – сообщает Интерфакс.

«Украинские силы сейчас имеют в своем распоряжении больше истребителей, чем две недели назад», – сказал пресс-секретарь минобороны США, при этом точное количество поставленных Киеву самолетов называть не стал.

При этом Вашингтон, по его словам, содействовал отправке дополнительных запчастей, что «помогло с точки зрения их потребности в авиации».

Вашингтон, Иван Бабурин

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