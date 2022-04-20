Рейтинг Байдена рекордно упал

Популярность президента США Джо Байдена упала до самого низкого уровня за время его президентства. Соцопросы показывают, что только 33 процента американцев одобряют его действия. 39 процентов респондентов заявили, что одобряют действия главы Белого дома по урегулированию украинского кризиса, а 48 процентов – оказались в числе тех, кто работу Байдена по этому вопросу не одобряет. Кроме того, 52 процента американцев считают, что США должны больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Согласно опросу Gallup, рейтинг Байдена упал до 39 процентов среди избирателей моложе 25 лет. Это означает снижение на 21 процентный пункт с начала его президентства, когда его популярность в этой возрастной группе достигала 60 процентов.

Вашингтон, Елена Васильева

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