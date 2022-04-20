Около полутора тысяч российских казаков участвует в специальной военной операции на Украине

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов в среду, 20 апреля, заявил, что в специальной операции на территории Украины в составе добровольческих отрядов принимают участие порядка 1,5 тыс. казаков из разных регионов России, – сообщает ТАСС.

Атаман Кубанского казачьего войска сказал журналистам следующее: «С 2014 года наши казаки принимают участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик. Более 1,5 тыс. казаков со всей России принимают участие в специальной операции, в том числе и казаки Кубани: из казаков-добровольцев сформированы подразделения, которые приступили к выполнению боевых задач».

Власов также сказал, что в ближайшее время сформированный отряд добровольцев будет направлен на территорию проведения спецоперации.

«Буквально на днях Кубанским казачьим войском сформирован очередной отряд численностью 400 казаков-добровольцев», – заявил журналистам вице-губернатор Краснодарского края.

Александр Власов отметил, что в ряде районов Краснодарского края казаки-добровольцы также проходят подготовку и готовы пополнить такие добровольческие подразделения.

«Кубанское казачье войско является единственным в России, которое проводит ежегодно военно-полевые сборы, благодаря чему казаки готовы выполнять поставленные задачи, в том числе и боевые. У казаков Кубанского казачьего войска имеется боевой опыт участия в мероприятиях в различных горячих точках», – сообщил вице-губернатор Краснодарского края.

Кроме того, по словам Власова, Кубанское казачье войско за март обеспечило сбор и доставку на территорию Донбасса 45 тонн гуманитарного груза.

Краснодар, Иван Бабурин

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