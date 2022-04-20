Генсек ООН попросил Путина и Зеленского принять его в Москве и Киеве

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду, 20 апреля, сообщил, что Офис генсека Организации передал письмо постоянному представительству России с просьбой к президенту Владимиру Путину принять Антониу Гутерриша в Москве. Письмо с аналогичной просьбой к Зеленскому, но о встрече в Киеве, было передано и постпредству Украины при ООН.

Как сообщает ТАСС, Дюжаррик на брифинге сказал журналистам: «Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского принять его в Киеве».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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