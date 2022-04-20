Минобороны РФ: ВКС за день поразили 73 военных объекта Украины

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в среду, 20 апреля, сообщил, что в течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России были поражены 73 военных объекта Украины.

«Среди указанных объектов были поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики, – сказал Игорь Конашенков.

Кроме того, по словам представителя минобороны, в течение дня «ракетными войсками нанесены удары по 4-м пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка, Высокий.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8. Также над населенными пунктами Изюм и Новобогдановка сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата».

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровкка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной. В результате ударов уничтожены: более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники. Также, в районе населенного пункта Языково уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», – рассказал на брифинге генерал-майор Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»