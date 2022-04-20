США: НАТО может поучаствовать в эвакуации гражданских из Мариуполя

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в среду, 20 апреля, заявила, что страны НАТО могут быть задействованы в эвакуации людей из Мариуполя, – сообщает CNN.
В интервью телекомпании Нуланд заявила: «Есть некоторая надежда, что русские могут позволить организовать вывод гражданского населения и раненых военных. Если это случится, то будут задействованы союзники по НАТО».
При этом Нуланд не уточнила, готовы ли в эвакуации участвовать США.
Тем временем, в Пентагоне в среду, 20 апреля заявили, что США начали перебрасывать на восток Европы предназначенные для Украины гаубицы.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube