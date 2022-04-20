В Госдуме усомнились в целесообразности дальнейшего пребывания России в МВФ, ВТО и ВОЗ

Госдума на пленарном заседании в среду, 20 апреля, дала протокольное поручение Комитету по экономической политике запросить в правительстве информацию об «экономической и политической целесообразности» дальнейшего пребывания России в таких международных организациях, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), – сообщает РИА Новости.

В начале пленарного заседания 20 апреля Володин заявил: «Что касается оценки участия в международных организациях, давайте подготовим протокольное поручение профильному комитету. Комитет изучит вместе с Правительством, и нам дадут ответ».

Сообщается, что тему о целесообразности дальнейшего пребывания России в МВФ, ВТО и ВОЗ поднял на пленарном заседании первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев из КПРФ.

Москва, Иван Бабурин

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