США ввели очередные санкции против России

Минфин США в среду, 20 апреля, в связи с решением администрации Вашингтона ввел новые санкции против России. В санкционный список OFAC попали 29 человек и 40 организаций «за их попытки обхода санкций Вашингтона в отношении Москвы», – сообщают СМИ.

В опубликованном сообщении американского минфина говорится: «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных ранее Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами».

Как сообщает ТАСС, в черный список минфина США был внесен Транскапиталбанк «и глобальная сеть из более чем 40 лиц и организаций», действиями которых якобы управляет крупный предприниматель Константин Малофеев. По версии американских властей, в эту сеть входят в том числе «организации, основная задача которых заключается в том, чтобы содействовать обходу санкций российскими институтами».

В сою очередь Интерфакс отмечает, что в санкционный перечень попали председатель правления банка Михаил Задорнов и член набсовета «Открытия», зампред Банка России Ксения Юдаева. Также за связь с «Открытием» под санкциями оказались Михаил Алексеев, Татьяна Нестеренко, Владимир Колычев, основатель IBS Анатолий Карачинский, Алексей Симановский, Елена Титова.

Под санкции также попали – связанное с Малофеевым Общество содействия русскому историческому просвещению «Царьград» и аффилированные с ним структуры, а также ПАО Транскапиталбанк и АО Инвестторгбанк.

Вашингтон, Иван Бабурин

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