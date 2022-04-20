Минобороны РФ: В Николаеве существует угроза эпидемиологической катастрофы

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 20 апреля, сообщил, что в Николаеве не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение, есть опасность возникновения эпидемиологической катастрофы, кроме того местные власти прекратили соцвыплаты.

Михаил Мизинцев о ситуации в Николаеве сказал: «Не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных, источников (рек, прудов, заброшенных колодцев). В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы».

Кроме того, по словам начальник НЦУО, в Николаеве на фоне тяжелой гуманитарной обстановки прекращены социальные выплаты населению, «гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам».

«Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», – заявил генерал- полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»