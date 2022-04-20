Марин Ле Пен не поддерживает санкций против поставок российских углеводородов

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в среду, 20 апреля, в ходе телевизионных дебатов с действующим президентом Эммануэлем Макроном заявила, что не поддерживает предложения эмбарго на поставки российских нефти и газа из России, – сообщает РИА Новости.

В ходе дебатов Ле Пен заявила: «Единственный пакет санкций, с которым я не согласна, это ограничения на поставки российского газа и нефти. Я не считаю, что это правильный метод. В реальности это не наносит вреда России. Я думаю, что нам не нужно делать харакири с надеждой, что это ослабит поступление денег в Россию. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам. Москва сможет продавать свои газ и нефть в другие страны»

Также в ходе дебатов кандидат в президенты Франции Ле Пен заявила, что не стремится к выходу Франции из Евросоюза, но хочет «провести его глубокую реформу и защищать национальные интересы».

Марин Ле Пен также заявила, что за последние пять лет, пока у власти находился Макрон, покупательная способность французов значительно снизилась, но в случае ее победы на выборах она обещает сделать улучшение уровня жизни французов приоритетом своей работы. Ле Пен намерена пересмотреть систему налогов, снизить НДС на энергетику и отказаться от некоторых излишних, по ее мнению, государственных затрат.

«Абсолютный приоритет будущих пяти лет – это возвращение французам их денег. Комплекс мер может позволить вернуть им по 150-200 евро в месяц», – сказала Ле Пен в ходе телевизионных дебатов со своим соперником действующим резидентом Эммануэлем Макроном.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен – 23,15%.

Второй тур состоится в ближайшее воскресенье 24 апреля.

Париж, Иван Бабурин

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