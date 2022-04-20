Макрон заявил, что продолжит оказывать давление на Россию и обвинил Ле Пен в зависимости от Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телевизионных дебатов с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен в среду, 20 апреля, заявил, что в случае переизбрания продолжит помогать Украине и оказывать давление на Россию.

В ходе теледебатов Макрон сказал: «Нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться, чтобы Киев не пал. Нужно помогать ей и финансово. Нужно усиливать давление на Россию. Одновременно Франция должна работать над тем, чтобы конфликт на Украине не перекинулся на другие страны. Россия согласилась сначала на прекращение огня на Украине, а затем вывела войска с украинской территории».

Следует отметить, что часть своего выступления действующий президент Франции обвинил Ле Пен в том, что она зависит от властей России, поскольку несколько лет назад взяла кредит в российском банке для финансирования деятельности своей партии.

«Вы зависите от российской власти, вы зависите от господина Путина», – заявил Макрон.

В ответ на этот выпад Ле Пен ответила Макрону, что от России она не зависит, а ее единственным обязательством было возвращение предоставленных ей денег. Также Ле Пен отметила, что брала кредит в России, так как власти создали такие условия, когда она не могла сделать это во Франции.

Париж, Иван Бабурин

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