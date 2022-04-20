Главы сенатов Чехии и Польши призвали ЕС и НАТО срочно предоставить Украине тяжелое оружие

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в среду, 20 апреля, сообщил, что маршалок (глава) сената Польши Томаш Гродзкий и глава сената Чехии Милош Выстрчил подписали обращение к спикерам парламентов ЕС, демократических стран и НАТО с просьбой срочно предоставить Украине оружие, – сообщают СМИ.

В обращении польского и чешского политиков говорится: «Без ускорения поставки тяжелой военной техники мы подвергаем Украину риску проиграть российской империи, а сами будем наблюдать за медленной агонией борющейся страны, как Давид с Голиафом. Поэтому мы призываем всех вас использовать свои полномочия и полномочия ваших парламентов для мобилизации представителей ваших правительств, чтобы как можно быстрее обеспечить военные поставки, к чему так упорно призывает Президент Зеленский».

Гродзкий и Выстрчил в своем обращении также подчеркивают, что «никто не может быть уверен, что бои на Днепре не переместятся на Вислу, Сену, Рейн или еще дальше».

«Если мы сделаем мало для защиты Украины, история нам этого не простит», – заявляют польский и чешский главы парламентов.

Прага, Иван Бабурин

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