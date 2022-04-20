В ООН получили запрос о голосовании по проекту резолюции о праве вето

Официальный представитель главы сессии Генассамблеи ООН Полина Кубияк на брифинге в среду, 20 апреля, заявила, что офис председателя сессии Генеральной Ассамблеи организации получил запрос о голосовании по проекту резолюции о созыве этого органа при каждом использовании права вето в Совете Безопасности всемирной организации, но конкретной даты пока нет, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что документ предполагает, что в случае применения права вето в Совбезе ООН любым из постоянных членов в течение 10 дней созывается заседание Генеральной Ассамблеи по вопросу, в отношении которого было использовано вето. Генассамблея может принять свой документ по данному вопросу, но не в состоянии оспорить право вето.

Резолюции этого органа, в отличие от решений Совбеза, не носят обязательного характера.

Следует напомнить, что в миссии Лихтенштейна при ООН 12 апреля сообщили, что проект резолюции может быть вынесен на обсуждение Генассамблеи на этой неделе.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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