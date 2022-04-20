Киев готов к переговорам в Мариуполе без предварительных условий

Советник главы офиса президента Украины, участник переговорной группы Михаил Подоляк в среду, 20 апреля, предложил переговоры в Мариуполе для спасения мирных и военных. По его словам Украина готова к переговорам в Мариуполе «без предварительных условий».

Подоляк в своем Twitter написал: «Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев*, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов».

Отметим, что минобороны России неоднократно предлагало украинским боевикам, скрывающимся на «Азовстали» сложить оружие, выйти и сдаться.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров ночью 21 апреля, в своем телеграм-канале разместил звуковой файл на котором записано заявление о том, что металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе будет под контролем ВС РФ в четверг.

«Сегодня до обеда, или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем вооруженных сил Российской Федерации», – заявил Кадыров.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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