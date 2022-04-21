В Британии призвали распустить НАТО и другие военные союзы

Бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о необходимости роспуска всех военных союзов, в том числе НАТО, пишет The Times. По его мнению, эти альянсы ничего не делают для поощрения диалога и мира между странами, а лишь обостряют отношения между ними и создают напряженность. Это касается и ситуации на Украине, отметил политик.

Корбин также задался вопросом, как лучше всего установить мир в будущем. «За счет увеличения числа таких альянсов, еще большего наращивания военной мощи или за счет прекращения конфликта на Украине и других конфликтов?», – вопрошает он (цитата по rian.ru).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что члены НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу российской спецоперации на Украине, несмотря на заявлениям о том, что боевые действия должны завершиться как можно скорее. По ее словам, поставки оружия подталкивают Киев к продолжению агрессии против ЛДНР и к новым военным преступлениям неонацистов.

Москва, Наталья Петрова

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