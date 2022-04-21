США запретит заходить в свои порты российским судам

Президент США Джо Байден выступая в четверг, 21 апреля, с речью о ситуации вокруг Украины заявил, сто Соединенные Штаты запретят судам, связанным с Россией, заходить в американские порты, – сообщ9ает ТАСС.

«Это означает, что ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам», – заявил президент США.

Кроме того, в своей речи Байден заявил, что в связи с исчерпанием своих полномочий он направит на следующей неделе Конгрессу США дополнительный запрос на увеличение военной помощи Киеву.

«Я практически исчерпал свои полномочия в плане выделения средств, которые предоставил Конгресс для Украины в прошлом месяце. На следующей неделе мне придется направить в Конгресс дополнительный бюджетный запрос, чтобы обеспечить бесперебойные поставки оружия и боеприпасов Киеву», – сказал президент США.

При этом Джо Байден проинформировал, что Вашингтон направляет Киеву новый пакет военной помощи на $800 млн.

«Сегодня я объявляю о выделении еще $800 млн., чтобы еще больше усилить возможности Украины вести боевые действия на востоке, в Донбассе. Этот пакет включает в себя тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц, а также 144 тыс. боеприпасов для этих гаубиц. Он также включает больше тактических БПЛА», – заявил Байден.

Кроме того, американский лидер сказал, что США способны продолжать оказывать военную помощь Украине в течение долгого времени, вопрос в том, сохранит ли Запад санкции против России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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