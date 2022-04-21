Россия внесла в черный список вице-президента США, Цукерберга и еще 27 американских чиновников, банкиров и бизнесменов

МИД РФ в четверг, 21 апреля сообщил, что Россия расширила санкционный список в отношении граждан США, в него включена вице-президент Харрис и основатель Facebook* Марк Цукерберг.
В заявлении министерства иностранных дел РФ говорится: «В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые Администрация Дж.Байдена подводит все большее число граждан России, – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры – в «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников. Указанным лицам закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе.
В «стоп-лист» российский МИД включил:
1. Камала Харрис (Kamala Devi Harris) –Вице-президент США;
2. Кэтлин Хикс (Kathleen Holland Hicks) – первый заместитель Министра обороны;
3. Кристофер Грэйди (Christopher Watson Grady) – заместитель Председателя Объединенного комитета начальников штабов;
4. Джон Кирби (John Francis Kirby) – заместитель Министра обороны, официальный представитель Министерства обороны;
5. Рональд Кляйн (Ronald Klain) – руководитель Аппарата Белого дома;
6. Эйван Райан (Evan Maureen Ryan) – секретарь президентского кабинета, супруга Государственного секретаря Э.Блинкена;
7. Маргарет Гудлэндер (Margaret Goodlander) – советник Министра юстиции, супруга помощника Президента США по национальной безопасности Дж.Салливана;
8. Дуглас Эмхоф (Douglas Craig Emhoff) – супруг Вице-президента К.Харрис;
9. Роберт Каган (Robert Kagan) – политолог, супруг старшего заместителя Государственного секретаря В.Нуланд;
10. Эдвард Прайс (Edward Price) – официальный представитель Государственного департамента;
11. Ричард/Рэйчел Левин (Richard/Rachel Levine) – заместитель Министра здравоохранения;
12. Брайан Мойнихан (Brian Thomas Moynihan) – председатель и главный исполнительный директор «Бэнк оф Америка»;
13. Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) – соучредитель и глава совета директоров компании «Мета» (бывшей «Фейсбук»*);
14. Кэти Уорден (Kathy Warden) – президент и главный исполнительный директор компании «Нортроп Груманн корпорэйшн»;
15. Фиби Новакович (Phebe Novakovic) – президент компании «Дженерал дайнемикс»;
16. Майкл Петтерс (Michael Petters) – президент компании «Хантингтон Ингаллс индастриз»;
17. Уильям Браун (William Brown) – президент компании «Эл-3 Харрис текнолоджис»;
18. Вахид Наваби (Wahid Nawabi) – президент компании «Аэровайронмент»;
19. Роджер Кроун (Roger Krone) – президент компании «Лейдос»;
20. Горацио Розански (Horacio Rozanski) – президент компании «Буз Аллен Хэмилтон»;
21. Эйлин Дрейк (Eilee Drake) – президент компании «Аэроджет рокетдайн»;
22. Дэвид Дептуа (David Deptua) – руководитель исследовательского института «Митчелл инститьют оф эйроспейс стадиз»;
23. Райан Рослански (Ryan Roslansky) – главный исполнительный директор социальной сети «Линкедин»;
24. Джордж Стефанопулос (George Robert Stephanopoulos) – ведущий телеканала «Эй-Би-Си»;
25. Мэтью Крониг (Matthew Kroenig) – заместитель директора НПО «Центр по стратегической безопасности Б.Скоукрофта»;
26. Дэвид Игнатиус (David Reynolds Ignatius) – журналист, эксперт «Центра В.Вильсона»;
27. Эдвард Асеведо (Edward Acevedo) – бывший член законодательного собрания штата Илллинойс, эксперт «Центра В.Вильсона»;
28. Кевин Ротрок (Kevin Rothrock) – эксперт «Центра В.Вильсона», главный редактор англоязычной версии медиапортала «Медуза»;
29. Бианна Витальевна Голодрыга (Bianna Vitalievna Golodryga) – старший международный аналитик телеканала «Си-Эн-Эн».
Москва, Иван Бабурин
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