МИД России выступил с предупреждением к руководству Канады и внес в «черный список» 61 граждан страны

МИД РФ в четверг, 21 апреля сообщил, что в ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов, очередная группа канадских граждан вносится в «стоп-лист» на постоянной основе.

В стоп-лист вошел 61 канадец, в том числе руководитель Аппарата премьер-министра Канады Кэйти Тэлфорд, первый заместитель министра финансов Канады Майкл Сабиа, командующий ВВС Канады, генерал-лейтенант Эл Мэйнзингер и другие.

В заявлении внешнеполитического ведомства России говорится: «Указанным лицам (61 чел.), в числе которых – высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима, бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию».

Кроме того, в МИД России сообщили, что «в ближайшее время планируется новое объявление об очередном расширении российского «стоп-листа» в порядке ответной реакции на враждебные действия поддерживающего пробандеровский режим в Киеве Правительства Канады. С российской стороны будет продолжена принципиальная линия, предполагающая решительный отпор русофобским акциям официальной Оттавы, включая поставки оружия и попустительство отправке наемников на Украину».

«Предупреждаем в этой связи канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершенные их подопечными военные преступления. Виновные обязательно понесут наказание», – заявили в российском министерстве иностранных дел.

Москва, Иван Бабурин

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