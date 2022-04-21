В МИДе РФ заявили, что Москва вправе считать транспорт США и НАТО с оружием законной целью

В МИД России в четверг, 21 апреля, заявили, что Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по территории Украины, – сообщает РИА Новости.

Заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях» заявил: «Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей».

Следует отметить, что сегодня, 21 апреля, президент США Джо Байден в ходе краткого выступления в Белом дома объявил о выделении Украине очередного масштабного пакета военной помощи на 800 миллионов долларов, включая гаубицы и тактические дроны.

Москва, Иван Бабурин

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