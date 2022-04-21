Захарова прокомментировала публичную поддержку Макрона президентами других стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главами европейских государств европейских к французским избирателям отдать на предстоящих 24 апреля президентских выборах голос за Эммануэля Макрона.

Следует отметить, что газета Le Monde ранее сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта в совместном заявлении призвали французов на президентских выборах голосовать за Эммануэля Макрона, а не за Марин Ле Пен.

Все вышескащзанное прокомментировала Мария Захарова в своем telegram-канале: «Будни демократий. У меня два вопроса:

1. Значит, можно президенту одной страны поддерживать кандидата в президента другой страны? Это теперь не считается вмешательством в выборы?

2. Что там с гендерным балансом на выборах? Тоже теперь не фактор? Или когда в развитых демократиях на кону реальная власть, а не декларируемые права, пол значения не имеет?»

Москва, Иван Бабурин

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