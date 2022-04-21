Сирия призвала ОЗХО обратить внимание на возможность химатак со стороны украинских нацистов

МИД Сирийской арабской республики (САР) в четверг, 21 апреля, выпустил заявление с призывом к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) осознать опасность возможных химических провокаций со стороны украинских националистов, – сообщает агентство SANA.

В заявлении МИД Сирии говорится: «Сирия выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу поступающей информации, содержащей предупреждения об опасности провокаций, которые стремятся осуществить некоторые украинские националистические нацистские организации для того, чтобы обвинить Россию и ее вооруженные силы в применении химического оружия против мирного населения в ряде городов, в особенности в Донбассе».

Дамаск, Иван Бабурин

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