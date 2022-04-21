Кадыров объявил об окончательном взятии Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь «окончательно и бесповоротно» взят.

Кадыров в своем Telegram-канале написал: «Мариуполь наш! Город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината «Азовсталь», которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория. Остатки нациков блокированы под толщей бетона и железа на территории завода, и я уверен, что эти стены – последнее, что они увидят в своей жизни».

«Город зачищен от националистов, которые предусмотрели все варианты развития событий, но не учли самое главное – наших доблестных бойцов», – написал глава Чечни.

Как сообщают СМИ, на телевышке Мариуполя был поднят флаг Донецкой Народной Республики (ДНР). Знамя разместили на самой высокой точке города – примерно 200 м над уровнем моря.

Мариуполь, Иван Бабурин

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