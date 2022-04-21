Пекин призвал Японию окончательно порвать с милитаризмом

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в четверг, 21 апреля, комментируя совершение японским премьер-министром Фумио Кисидой ритуального подношения в храме Ясукуни, «трезво оценить и переосмыслить историю своей агрессии, а также окончательно порвать с милитаризмом, – сообщает Синьхуа.

Ван Вэньбинь на брифинге заявил: «Храм Ясукуни, где почитаются военные преступники Второй мировой войны, совершившие чудовищные преступления, является духовным инструментом и символом внешней военной агрессии японского милитаризма. Китай выражает в связи с этим решительный протест, строго осуждает и уже сделал японской стороне строгое представление».

«Негативные действия японской стороны в очередной раз отражают ее ошибочное отношение к истории собственной агрессии», – отметил китайский дипломат.

Также представитель МИД КНР сказал: «Китай настоятельно призывает японскую сторону придерживаться своих слов и сдержать обещание трезво оценить и переосмыслить историю своей агрессии, а также окончательно порвать с милитаризмом и заслужить доверие своих азиатских соседей и международного сообщества конкретными действиями».

Пекин, Иван Бабурин

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