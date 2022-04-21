США заподозрили Китай в поддержке российской армии

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в четверг, 21 апреля, заявил, что Соединенные Штаты видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженных сил России, – сообщает ТАСС.

Зампомощника Джо Байдена заявил на онлайн-семинаре: «Китайские корпорации и банки в основном осторожны, не допускают прямого обхода санкций или заполнения образовавшейся ниши в плане экспортного контроля. Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов».

Далип Сингх также сказал, что КНР разделяет с Россией заинтересованность в подрыве позиции США и Запада, «добиваясь прекращения их доминирования в международном порядке»

«Я бы также сказал, что Пекин чувствует заинтересованность в том, чтобы продлевать нынешний конфликт между Россией и Западом, поскольку тот может истощать силы обеих сторон и дать Китаю рычаг влияния, особенно на Россию, превратить ее в процессе в младшего партнера. У КНР имеется серьезный интерес в том, чтобы ее воспринимали как ответственного глобального участника международного сообщества на мировой арене», – заявил чиновник администрации президента США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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