Госдепартамент США назвал дезинформацией заявление Сергея Шойгу об освобождении Мариуполя

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в четверг, 21 апреля, заявил, что доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину и о полном освобождении и контроле Мариуполя является дезинформацией, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Прайс заявил: «Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, которое мы видели, является дезинформацией».

Напомним, что ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи в Кремле с президентом Владимиром Путиным доложил об освобождении Мариуполя, полном контроле его российскими войсками, а также о том, что оставшиеся украинские неонацисты заблокированы на заводе «Азовсталь». Президент России Владимир Путин в свою очередь приказал отменить штурм завода и заблокировать там украинских боевиков «так, что б муха не пролетела».

Вашингтон, Иван Бабурин

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