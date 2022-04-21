Минобороны РФ: Неонацисты подготовили провокацию с переодеванием в форму российских войск

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 21 апреля, заявил об очередной готовящейся провокации со стороны украинских боевиков.

Михаил Мизинцев сообщил: «По имеющейся достоверной информации в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации вооруженных сил России перед мировой общественностью».

«По указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан. Переодетые в российскую форму боевики 191 батальона 123 бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны», – рассказал на брифинге генерал-полковник Мизинцев.

Начальник НЦУО РФ обращаясь к мировому сообществу, заявил: «Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей «о злодеяниях русских» в ближайшее время планируется распространить через «объективные» и «независимые» западные СМИ при полном одобрении ваших же кураторов, находящихся в Киеве».

«Подобные провокации киевского режима еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины», – резюмировал Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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