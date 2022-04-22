Трамп заявил о самом опасном периоде в истории США

Мир перестал бояться и уважать Соединенные Штаты, что в результате привело к самому опасному моменту во всеобщей истории. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности», – сказал Трамп во время выступления на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида.

Политик напомнил о мощности современного оружия, какого, по словам бывшего главы Белого дома, «раньше не видели». «У нас оно есть, у других оно есть. Но раньше не было ничего подобного», – отметил Трамп, добавив, что именно при нем была проведена модернизация американских ядерных сил. «Уповаю на Господа, чтобы нам никогда не пришлось их использовать», – сказал он.

Экс-президент уверен в том, что при его администрации Россия не пошла бы на проведение спецоперации на Украине. «Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас. И своим жутким вторжением на Украину Россия просто показала, какими слабыми они считают наших лидеров», – заключил Трамп.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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