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NewDayNews.ru

Пятница, 22 апреля 2022, 09:37 мск

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Трамп заявил о самом опасном периоде в истории США

Фото: Reuters

Мир перестал бояться и уважать Соединенные Штаты, что в результате привело к самому опасному моменту во всеобщей истории. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности», – сказал Трамп во время выступления на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида.

Политик напомнил о мощности современного оружия, какого, по словам бывшего главы Белого дома, «раньше не видели». «У нас оно есть, у других оно есть. Но раньше не было ничего подобного», – отметил Трамп, добавив, что именно при нем была проведена модернизация американских ядерных сил. «Уповаю на Господа, чтобы нам никогда не пришлось их использовать», – сказал он.

Экс-президент уверен в том, что при его администрации Россия не пошла бы на проведение спецоперации на Украине. «Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас. И своим жутким вторжением на Украину Россия просто показала, какими слабыми они считают наших лидеров», – заключил Трамп.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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