Белый дом: США готовы сделать все, лишь бы привлечь Россию к ответственности за ситуацию на Украине

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в пятницу 22 апреля, заявил, что Соединенные Штаты готовы на любые шаги, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за ситуацию вокруг Украины, – сообщает CNN.

В интервью телеканалу Сингх заявил: «У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент ясно дал понять: мы сделаем с нашими союзниками все, кроме прямой военной конфронтации с Россией. Будем усиливать столько, сколько понадобится. США готовы предоставлять Украине все ресурсы, которые смогут».

Вашингтон, Иван Бабурин

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