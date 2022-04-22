В руководстве США признались, что без поставок оружия эскалации на Украине не было бы

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в пятницу, 22 апреля, призналась, что без поставок американского вооружения Украина не смогла бы сопротивляться российской армии, – сообщает ТАСС со ссылкой на YouTube-канал ведущих телеканала «Дождь»*.
В интервью ведущим телеканала Екатерине Котрикадзе* и Тихону Дзядко* Нуланд сказала: «Без поддержки в виде поставок оружия извне, Украина могла бы не выстоять против российской армии. В самом начале мы поставляли им Javelin и зенитные управляемые ракеты. Мы предоставляли им оборонное оружие».
Также Нуланд добавила, что США продолжат поставки оружия на Украину.
Следует напомнить, что в четверг, 21 апреля, президент США Джо Байден объявил о том, что Вашингтон направляет Украине новый пакет военной помощи на сумму $800 млн, который будет включать в себя артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
*Организация признана в России иностранным агентом
Вашингтон, Иван Бабурин
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