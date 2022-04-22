Захарова: Соединенным Штатам на Украине мир не нужен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 22 апреля, в эфире телеканала Россия-24 заявила, что западное сообщество делает все для эскалации ситуации на Украине. Соединенные Штаты в мире не заинтересованы.

«Все делается западным миром, западным сообществом для того, чтобы ситуация только эскалировалась дальше, но не получила шанс на успокоение. Мир на Украине Соединенным Штатам Америки не нужен», – сказала Захарова в эфире телеканала.

Также представитель российского МИДа заявила, что в госдепе США не хотят мира на Украине и судьба людей на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе их не волнует

Мария Захарова обратила внимание, что официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс несколько часов назад назвал доклад минобороны России о взятии Мариуполя под контроль России дезинформацией и шоу.

«Госдепартамент США шоу знает немало. Исходя из того, что творится в Белом Доме, тут очевидно. Если говорить серьезно, мне кажется, в такие моменты нужно говорить именно серьезно, то дезинформацией занимается непосредственно Госдепартамент», – сказала Захарова в эфире телеканала Россия-24.

Москва, Иван Бабурин

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