Путин примет генсека ООН 26 апреля в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 22 апреля, сообщил, что Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерреша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», – сказал Песков.

Напомним, что представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду, 20 апреля, сообщил, что Офис генсека Организации передал письмо постоянному представительству России с просьбой к президенту Владимиру Путину принять Антониу Гутерриша в Москве.

Письмо с аналогичной просьбой о встрече в Киеве было направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Москва, Иван Бабурин

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