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Пятница, 22 апреля 2022, 20:06 мск

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Российская армия взяла под контроль оружейный арсенал ВСУ

В минобороны России в пятницу, 22 апреля, сообщили, что специалисты инженерных войск Вооруженных Сил РФ в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области.

В telegram-канале российского минобороны говорится: «Подразделения ВСУ бросили арсенал площадью несколько сот гектар с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам, системам залпового огня и вооружения ПВО. На складах хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно ими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей».

«В ангарах хранились боеприпасы, мины и снаряды как советского, так и западного производства, – уточнили в военном ведомстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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