В минобороны РФ рассказали об обстановке в Мариуполе

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 22 апреля, заявил о нормализации обстановки в Мариуполе, а также рассказал о ситуации с заблокированными на «Азовстали», украинскими нацистами.

«Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой народной республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз поражённой украинской военной техники», – сказал Конашенков на брифинге.

Также представитель минобороны заявил следующее: «Все остатки украинских нацистов «Азова»* вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении, нацисты игнорируют. Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории «Азовстали» для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук».

Представитель российского военного ведомства также сказал: «Удержание нацистами «Азова»* и иностранными наемниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не «защитники», а конченые террористы. В этой связи натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне».

«Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных. Сама же Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, Вашингтон интересуют только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть «до последнего украинца», как с подачи Госдепа повторяют и все его сателлиты», – резюмировал генерал-майор Конашенков.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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