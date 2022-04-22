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Пятница, 22 апреля 2022, 21:42 мск

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Сергей Кириенко посетил Донецкую и Луганскую народные республики

Сергей Кириенко, фото пресс-служба Кремля

Первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко побывал в Луганске и Донецке. Его сопровождали начальник Управления по внутренней политике Андрей Ярин и сотрудники внутриполитического блока АП, – сообщает МК со ссылкой на телеграм-канал журналиста Семена Пегова «Wargonzo».

В телеграм-канале Wargonzo говорится: «С мест сообщают, что Кириенко провел встречи со всеми, кто принимает решения – главами каждой из Республик, членами правительств, силовиками и даже общественниками и информационщиками. Судя по всему в АП перераспредили полномочия между заместителями. Как результат – ЛНР с ДНР переданы в кураторство Кириенко».

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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