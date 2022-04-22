Реестр иноагентов пополнили Алексей Венедиктов*, Александр Невзоров* и другие

Министерство юстиции РФ в пятницу, 22 апреля, внесло в реестр иностранных СМИ и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента экс-главного редактора радио «Эхо Москвы»* Алексея Венедиктова*, журналиста Александра Невзорова*, а также оппозиционера Владимира Кара-Мурзу*. Обновленный список опубликован на сайте минюста РФ.

Сообщается, что список иноагентов также пополнился следующими лицами: Ярослав Сироткин*, Виктор Вахштайн*, Артур Асафьев*, Сергей Пархоменко*, Екатерина Лушникова* и Владимир Воронов*, а также организатор акций в поддержку блогера Алексея Навального* Леонид Волков*.

Следует напомнить, что в отношении Александра Невзорова* 22 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. По информации следствия, журналист опубликовал в соцсетях ложные сведения об умышленном обстреле ВС России родильного дома в Мариуполе.

*Организация (физ.лицо) признана в России иностранным агентом

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»