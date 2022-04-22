Более двух десятков стран под руководством Пентагона обсудят военную помощь Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в пятницу, 22 апреля, заявил, что министр обороны США Ллойд Остин проведет консультации с представителями более 20 стран о перспективах военной помощи Украине во вторник, 26 апреля, на авиабазе Рамштайн в Германии, – сообщает ТАСС.

Кирби на брифинге сказал: «Более 20 приглашенных стран согласились принять участие. Ближе к дате у нас будет больше деталей. Это не только страны НАТО. НАТО как альянс не предоставляет помощь в сфере безопасности Украине. Мероприятие проводится не под эгидой НАТО».

Вашингтон, Иван Бабурин

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