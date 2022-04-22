Китай порекомендовал США посмотреть на себя в зеркало

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в пятницу, 22 апреля подверг критике заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман за высказывание – «Китаю следует извлечь правильные уроки из ситуации в Украине».

Чжао Лицзянь, в частности, сказал: «Мы советуем американской стороне перед тем, как показывать пальцем на других, посмотреть на себя в зеркало и надлежащим образом разрешить свои собственные дела».

«Позиция Китая по украинскому вопросу является честной, справедливой, объективной и безукоризненной. Американская сторона же, напротив, имеет негативный опыт в соответствующих вопросах», – заявил китайский дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР также сказал, что заявления заместителя госсекретаря США являются «чистой воды штампами и старыми уловками, призванными очернить и оклеветать Китай».

«Факты доказали, что КНР способствует миру во всем мире, вносит вклад в глобальное развитие и защищает мировой порядок», – заявил Чжао Лицзянь на брифинге для СМИ.

Пекин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»