Оттава передала Киеву партию гаубиц и тяжелой артиллерии

Минобороны Канады в пятницу, 22 апреля, сообщило, что Украине переданы гаубицы и тяжелая артиллерия, – сообщает РИА Новости.

В распространенном сообщении военного ведомства говорится: «Канада предоставила силам безопасности Украины тяжелую артиллерию, как Украина запрашивала. Переданы гаубицы М777 и боеприпасы к ним, а также – дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf. В финальной стадии находится процесс передачи бронированных транспортных средств, которые вскоре отправят на Украину».

Сообщается, что с января текущего года Канада передала Украине военной помощи на 118 млн. канадских долларов, в бюджете на 2022-2023 годы запланированы еще 500 миллионов.

Оттава, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»