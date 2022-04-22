В США предлагают провести финансовый аудит Зеленского

Популярный американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил недовольство решением Джо Байдена об отправке помощи Украине и призвал провести аудит финансов Владимира Зеленского, – сообщают СМИ.

Карлсон заявил в эфире: «Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?»

Также ведущий обратил внимание на доклад CNN, в котором говорится о том, что власти США не могут отследить, куда попадает оружие, отправляемое на Украину. Карлсон обратил внимание, что инфляция в США достигла наивысшего уровня за многие десятилетия, и возмутился тем, что Вашингтон продолжает печатать деньги и помогать киевским властям – за неделю Украина получила более миллиарда долларов.

Между тем, в пятницу, 22 апреля, появилась информация, что в Киеве заниматься контролем за поставками американской военной помощи будет депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Егор Чернев.

Депутат сообщил, в одной из соцсетей написал, что получил «мандат от Офиса президента».

«После интервью американского отставного полковника о проблемах в поставках военной помощи США на фронт беру этот вопрос под свой контроль», – говорится в сообщении Чернева.

Напомним, бывший командир сил специального назначения морской пехоты США полковник Эндрю Милберн заявил CNN, что «логистический процесс передачи американского оружия на Украину совершенно ненадежен».

Вашингтон, Иван Бабурин

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