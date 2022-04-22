Из Чечни на Украину отправился очередной отряд добровольцев

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 22 апреля, сообщил, что на Украину отправился очередной отряд добровольцев для борьбы с «бандеровской нечистью».

В своем telegram-канале Кадыров написал: «Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью».

⠀«Каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Профессиональные инструкторы обучили их основным азам военного искусства», – сообщил глава Чечни, сопроводив видео с кадрами построения бойцов перед отправкой.

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Грозный, Иван Бабурин

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