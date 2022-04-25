Лондон объявил о передаче Киеву самоходных зенитных установок, противокорабельных ракет и бронемашин

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Палате общин в понедельник, 25 апреля, заявил, что Соединенное королевство передаст Украине самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, – сообщает ТАСС.

Выступая перед британскими законодателями Уоллес, сказал: «Как объявил премьер-министр, будут осуществлены поставки первоклассной военной техники на £100 млн., включая 120 бронемашин, противокорабельные ракеты и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для нанесения высокоточных ударов».

Кроме того, глава минобороны Королевства отметил: «мы видим по тому, о чем нас просит Украина, нужно делать больше. Поэтому теперь я могу объявить перед Палатой, что мы безвозмездно передадим Украине небольшое количество боевых машин с пусковыми установками для этих зенитных ракет [Starstreak]. Машины Stormer увеличат потенциал украинских войск в борьбе с воздушными целями на малых дистанциях как в дневное, так и в ночное время».

Лондон, Иван Бабурин

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