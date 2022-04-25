В здании госбезопасности Приднестровья прогремели взрывы

В здании министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов, – сообщает РИА Новости.
Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что в соседних домах повреждены стекла. Возле министерства госбезопасности сейчас закрыто движение. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.
На фото пользователей телеграмм-каналов видны отстрелянные тубусы от ручных гранатометов, лежащие на дороге.
Тирасполь, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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