В здании госбезопасности Приднестровья прогремели взрывы

В здании министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов, – сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что в соседних домах повреждены стекла. Возле министерства госбезопасности сейчас закрыто движение. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

На фото пользователей телеграмм-каналов видны отстрелянные тубусы от ручных гранатометов, лежащие на дороге.

Тирасполь, Иван Бабурин

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