Сергей Лавров и генсек ООН завтра в Москве обсудят ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 апреля проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, который прибудет в Москву с рабочим визитом, – сообщает на сайте российского МИДа.

В пресс-службе российского внешнеполитического ведомства сообщили, что на переговорах Лаврова и Гутерриша в фокусе будут «вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Украине, в ДНР и ЛНР, которая сложилась в результате восьмилетнего конфликта, развязанного Киевом против населения Донбасса».

Кроме того, сообщили в МД РФ, собеседник будет проинформирован о ходе специальной военной операции, реализуемой Россией в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Также планируется затронуть ряд острых сюжетов международной повестки, включая Сирию, Ливию и ближневосточное урегулирование.

«Особый акцент будет сделан на нашей незыблемой поддержке деятельности ООН и положений ее Устава, а также центральной координирующей роли всемирной Организации в мировых делах», – сказали в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

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