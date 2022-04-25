Путин подписал указ о государственной информсистеме по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 апреля, утвердил положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции под названием «Посейдон».

В указе, подписанном главой государства, говорится: «В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц».

Отмечается, что система введена в целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Сообщается, что координатором системы «Посейдон» будет Администрация президента России, оператором – Федеральная служба охраны (ФСО), а министерство труда и социальной защиты будет оказывать методическую и консультационную поддержку по вопросам использования системы.

Москва, Иван Бабурин

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