Минобороны РФ: На Украине поражены объекты, осуществляющие поставки иностранного вооружения и военной техники

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 25 апреля, сообщил, что высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций.

На брифинге Конашенков сообщил: «Уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе».

Также, представитель минобороны сказал, что в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины.

«Уничтожены четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки «Правый сектор»* в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники», – сообщил генерал-майор Конашенков.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины, среди которых: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего.

Игорь Конашеков также, рассказал, что «ракетными войсками нанесено 15 ударов. Поражены: стартовая позиция тактического ракетного комплекса «Точка-У», три пункта управления, артиллерийская батарея и 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны за день сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Изюм, Донецк и Харьков».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 570 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2554 танка и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1104 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2380 единиц специальной военной автомобильной техники.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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