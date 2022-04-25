Минобороны РФ: Украинские боевики заминировали дамбу и дороги

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 25 апреля, на брифинге сообщил, что боевики украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более десяти тысяч человек. После ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения: канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний».

Также Михаил Мизанцев сообщил, что боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи ряда населенных пунктов в Николаевской области Украины.

«В Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка», – сказал генерал-полковник Мизинцев.

Кроме того, начальник НЦУО РФ заявил, что украинская сторона в понедельник снова сорвала эвакуацию с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

«Несмотря на проявленную Российской Федерацией исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь», киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции. По состоянию на 20.00 мск 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался. Такое абсолютно нелогичное и непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей – к гражданам собственной страны», – сказал Михаил Мизинцев

Представитель минобороны России в очередной раз обратил внимание на то, что с одной стороны, официальные лица Киева постоянно и публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой – намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и никаких практических мер по эвакуации указанных лиц не предпринимают.

Москва, Иван Бабурин

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